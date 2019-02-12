Bursa Sağlık Müdürlüğü'nün acı kaybı

Bursa’da aracın çarpması sonucu yaralanan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Feride Savaşoğlu hayat mücadelesi kaybetti.
Bursa'da aracın çarpması sonucu yaralanan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Feride Savaşoğlu hayat mücadelesi kaybetti.
Bursa'da 4 gün önce Gökdere Meydanında meydana gelen kazada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk annesi Savaşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından Feride Savaşoğlu, cenazesi bugün saat 13:30'da helallik alınması için Acemler'de bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü binası önüne getirilecek. Savaşaoğlu, Yıldırım Beyazıt Camiinde kılınacak ikindi namazından sonra Kestel Osmaniye Köyünde defnedilecek.