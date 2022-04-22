Bursa Sağlık-Sen'de seçim heyecanı

Bursa'da on binlerce sağlık çalışanın mensubu olduğu Sağlık-Sen Bursa Şubesi'nde kongre heyecanı başlıyor.

İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Tamer Elinç, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen Bursa Şubesi'nin 2022 yılı içinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Tamer Elinç başkan adaylığı için çalışmalarına start verdi. Bilgi birikim ve tecrübenin yanı sıra istişare kültürüyle Sağlık-Sen Bursa Şubesi'ni yönetmeye talip olduğunu bildiren Tamer Elinç, her kesimin takdirini toplayacak bir yönetim kurulu oluşturacaklarını söyledi.

Cefakar ve fedakar sağlık çalışanlarının içinden gelen biri olarak tüm sorunları bildiğini ve çözüm için projelerinin hazır olduğunu belirten Tamer Elinç, “20 yıldır böyle şerefli ve şefkatli bir ailenin mensubu olarak görev yapmanın onurunu yaşamaktayım. Bu süreç içerisinde tecrübelerimle tüm sağlık çalışanlarımızın hasret ve umutla beklediği, yüzleri güldürecek yeni proje ve felsefeler ile bu onurlu göreve hazırım. Ben ve yol arkadaşlarım; liyakat sahibi, başarılı, saygılı ve ekip ruhu olan kişilerle adil ve şeffaf bir yönetim tarzıyla, sağlık çalışanlarına hak ettikleri hizmeti vermek için yola çıkıyoruz. Hedeflerimizi ve yol haritamızı önümüzdeki günlerde yine basın ve sosyal medya aracılığı ile paylaşacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım” dedi.