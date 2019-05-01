Bursa sağlık turizminde hedeflerini büyütüyor

Afyonkarahisar'da gerçekleşen "TÜRSAB Sağlık Turizmi Çalıştayı"nda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Dr.Mustafa Esgin, "Bursa, sağlık turizmindeki hedeflerini ve yatırımlarını büyütüyor" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen “Sağlık Turizmi Çalıştayı”nda Türkiye'nin dünya sağlık turizmindeki yeri ve potansiyeli ele alındı. AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin'in yanı sıra TÜRSAB Başkanı FiruzBağlıkaya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Yalçınkaya'nın iştirâki ile birlikte gerçekleştirilen çalıştayda, sağlık turizmi ele alındı.

Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Serbülent Orhaner ile birlikte dernek yönetiminin de katıldığı çalıştayın açılışında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, şunları söyledi:

"Türkiye; son yıllarda turizmde önemli mesâfeler kat etmeye başladı. Bilhassa yabancı turist sayısında her geçen yıl rakamlarımız artıyor. Türkiye olarak kitle turizminin yanında katma değeri yüksek turizm çeşitlerine de ağırlık vermeye başladık. Bunların başında hiç kuşkusuz sağlık turizmi geliyor. Sağlık turizmi; medikal turizmin yanında termal turizm, wellness, engelli ve ileri yaş turizmi gibi pek çok unsuru bünyesinde barındırıyor. Türkiye, tıbbî tedavi alanındaki gelişmelerin yanı sıra termal sağlık turizmi alanında da önemli bir potansiyele sahiptir. Osmanlı'nın sağlık ve termal başkenti Bursa'da da sağlık turizmi alanında son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü 2023 hedeflerine doğru giden yolda Bursa olarak daha fazla inisiyatifle sağlık turizminde söz sahibi olma hedefimizi sürdürüyoruz. Bu noktada medikal turizm alanında kamu ve özel sektörümüzün yaptığı yatırımların yanında Oylat, Çekirge, Tümbüldek gibi yüzyıllardır süregelen termal kaplıca kaynaklarımızı turizmde daha fazla kullanarak ve konsept projeleri hayata geçirerek hedeflerimizi büyütüyoruz."