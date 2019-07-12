Bursa ‘sağlık üssü' oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'nın sağlıkta öncü olması hedefiyle önemli adımlar atılacağını, şehrin termal kaynaklarıyla sağlık turizminde öne çıkacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bursa temasları çerçevesinde Nilüfer Doğanköy'de 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlayacak olan Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile başkanlık makamında bir araya gelen Bakan Koca, Bursa'nın sağlıkta öncü bir kent olmasını hedeflediklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık ve eğitimin bir toplumun gelişmişliğinin en önemli göstergesi olduğunu söyledi. 3 milyon nüfuslu Bursa'da sadece merkez değil, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Kütahya gibi illeri de kapsayan yaklaşık 5,5 - 6 milyonluk lokasyona hizmet edildiğini vurgulayan Başkan Aktaş, sağlığın önemine vurgu yaparak, “Şehir Hastanesi'ne ulaşımla ilgili ilk olarak bugün itibariyle şehrin 3 farklı noktasından seferlerimiz başladı. Salı günü fiili olarak da orada hizmet başlayacak. Salı günü Muradiye Devlet Hastanesi'ne gelen hastaların sevkiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak bedelsiz, bir hafta boyunca destek vereceğiz” dedi.

Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak 6,5 kilometrelik kestirme yolun 3,5 kilometresinde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Diğer 3 kilometrelik yolun kamulaştırması başladı ve en kısa zamanda bitirmeyi istiyoruz. Öte yandan raylı sistemin Emek'ten Şehir Hastanesi'ne 5,5 kilometrelik hatla uzatılmasının ardından şehrin tüm noktalarından Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Onuncu Şehir Hastanesi Bursa'da

Sağlık Bakanı Fahreddin Koca da lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladığını hatırlatarak, “Bursa'yı, Şehir Hastanesi ile birlikte, bir sağlık üssü yapmak istiyoruz” dedi.

Şehir hastanelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olduğunu hatırlatan Bakan Koca, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin ardından 5 ay sonra, 10. Şehir Hastanesi'nin de Bursa'da faaliyete açılacağını kaydederek, “Şehir hastanelerini, bulundukları bölgede son noktada hizmet veren, fiziki altyapısı, ileri teknolojisi, disiplinleri ve branş çeşitliliğiyle hastanın başka bölgeye, ile veya hastanelere sevk edilmediği, üniversitelerle işbirliği içinde olan birer sağlık üssü olarak konumlandırıyoruz. Bursa'daki hastanemiz de özellikle Güney Marmara Bölgesi'nde, 5 - 5,5 milyona hizmet edebilecek konumda olan bir hastane. Daha önceden planlanan ve bu taşıma süreciyle birlikte bazı hastanelerimizin tadilatları, kullanıma hazır hale gelmeleri sağlanarak yine Şehir Hastanesi ile bütünlük içinde sağlık eğitimi amaçlı kullanılacak” şeklinde konuştu.

Ulaşıma çözüm ‘hızlı kamulaştırma'

Bakan Koca, hastaneye ulaşımda devam eden kamulaştırmalar için de bölgede hızlı Kamulaştırmayı devreye almayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp hızla bir kararnameyle bu süreci tamamlamak istediklerini anlattı.

Bursa'nın lokasyonu ve doğal kaynaklarının değerine de vurgu yapan Bakan Koca, termal potansiyeline rağmen Bursa'nın sağlık turizminden alması gereken payı daha almadığını söyledi. Termal ve rehabilitasyon amaçlı doğal kaynaklarıyla Bursa'ya dair sağlık turizminde daha öncelikli bir yaklaşımda olacaklarını anlatan Koca, Şehir Hastanesi'nin de bunu tamamlayan unsur olduğunu ifade ederek, Bursa'nın sağlıkta öncü bir sağlık şehri olacağını ifade etti.