Bursa sahillerinde can pazarı

Bursa'da hafta sonu meydana gelen boğulma olaylarında 16 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 7 yaşlarında iki çocuk ise vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, fırtınalı havalarda denize girilmemesini tavsiye ediyor.

Bursa'da dün hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşınca sahiller doldu taştı.

Boğulma olaylarından biri Kestel ilçesi Barakfakih mahallesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Abdulkadir M. serinlemek için ayaklarını sulama kanalına soktu. Oturduğu noktada gevşeyen toprak kayınca suya düşen ve yüzme bilmeyen genç boğuldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra dalgıç polisine bilgi verdi. Dalgıç polis sulama kanalına girerek Abdülkadir M.'nin cansız bedenini çıkardı. Talihsiz gencin cansız bedeni ambulansla Kestel Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ceset çıkarılırken annesinin feryadı ise yürekleri burktu.

Bir diğer olay ise Gemlik ilçesi Kumsaz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 yaşındaki bir çocuk ailesiyle birlikte girdiği denizde dalgaya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalar nedeniyle su yutan ve vatandaşlar tarafından çıkarılan çocuk, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası sahile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Mudanya ilçesine bağlı Söğütpınar mahallesinde de boğulma tehlikesi yaşandı. Küçük çocuklar kayalıklara tırmanarak kurtuldu. Fırtınalı havada sahildekiler boğulma tehlikesi yaşanmaması için gençleri ve çocuklara bağırarak uyarıda bulundu.

AFAD uyarıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çeken akıntı ve boğulmalara karşı uyarıların yer aldığı rehber hazırladı.

Yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların güvenli bir şekilde yüzebilmeleri için AFAD tarafından rehberde şu uyarılar yer aldı: "Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerinde görülen ve "sinsi tehlike" olarak nitelendirilen çeken akıntı, "deniz dip yapısının kum tepeciği-yarık-kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntı" olarak tanımlanıyor. Profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçteki çeken akıntı her yıl yüzlerce kişiyi boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor ya da ölmesine neden oluyor. Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülen çeken akıntının gücü, dalga yüksekliği ile artıyor. Çeken akıntı, bilinenin aksine yüzenleri dibe çekmiyor, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor."

Rüzgarlı havalara dikkat

Rehberde, çeken akıntıya kapılmamak için rüzgarlı havalarda denize girilmemesi, cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajların tercih edilmesi, can yeleği veya simidi gibi malzemeler bulundurulması, deniz kıyafeti kullanılması uyarılarında bulunuldu. Çeken akıntıya kapılanların sakinliğini korumasının önemli olduğu vurgulanan rehberde, sahile doğru değil, yanlara doğru yüzerek insanların akıntıdan kurtulabileceği anlatıldı. Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsuların da tehlikeli olduğu belirtilen rehberde sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemesi, deniz, göl, gölet, sulama kanalı ve akarsulara yalnız girilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Yüzerken dikkat edilmesi gerekenler

Paniğe kapılmanın boğulmalarda en önemli etken olduğu belirtilen rehberde, panik nedeniyle kontrolünü kaybeden kişinin boğulmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Yüzerken dikkat edilmesi gerekenler rehberde şöyle sıralandı: "Tok karnına suya girilmemeli, ani bir şekilde suya atlanmamalı, derinliği hakkında fikir sahibi olunmayan suya balıklama atlanmamalı, suya girmeden önce ısınma egzersizleri yapılmalı ve su içinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçınılmalı."

Rehberde, boğulma tehlikesi yaşayan kişinin hayatını kurtarmada ilk yardımın önemine de değinildi.