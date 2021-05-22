Bursa sahillerinde salya operasyonu

Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında mart ayının ikinci haftasında görülmeye başlayan, Yalova, İzmit Körfezi, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarının ardından Bursa'nın Gemlik ve Mudanya kıyılarını da açık kahverengine boyayan balıkçıların deniz salyası dediği, alg/plankton patlaması (müsilaj) ile mücadele başladı. Mevsimsel biyolojik bir süreç olan ve özellikle dolaşımın az olduğu durgun suya sahip iç deniz ve körfezlerde güneş ışığının artmasıyla ani sıcaklık değişimi nedeniyle ortaya çıkan müsilajla mücadeleyi ilk görüldüğü anda başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, henüz katılaşma olmadığı için beklenen sonucu alamamıştı. Havaların ısınmasının ardından müsilajın katılaşması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri deniz temizleme araçlarıyla temizliğe yeniden başladı. Mudanya ilçesi BUDO iskelesi önünden başlatılan çalışma ile sahili kaplayan deniz salyaları yüzeyden temizlendi. BUSKİ vidanjörleri ile temizleme araçlarından çekilen salyalar, katı atık tesislerinde bertaraf ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan 115 kilometre uzunluğundaki kıyı bandında düzenli olarak deniz ve kıyı temizliği yaptıklarını hatırlatan Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürü Yükseler Göktaş, temizleme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Balıkçıların deniz salyası olarak nitelediği müsilajın su yüzüne çıkmasının mevsimsel biyolojik bir olay olduğunu hatırlatan Göktaş, “Gemlik Körfezi'nde deniz salyasının görülmesi ile birlikte belediyemize ait deniz temizleme araçlarıyla hemen temizlik çalışmalarına başlamıştık. Ancak deniz salyasının katı halde olmaması yüzden araçlarımız salyaları toplayamamıştı. Ancak havanın ısınmasıyla birlikte iyice katılaşan ve kıyılarda biriken deniz salyası temizliği için yeniden başlattığımız çalışmada sonuç almaya başladık. Salyaları deniz temizleme araçlarımızla toplayıp, daha sonra bertaraf ediyoruz. Çalışmaları kısa sürede tamamlayıp, yüzme sezonunun açılmasıyla birlikte halkımızı temiz bir deniz ve sahillerle buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.