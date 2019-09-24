Bursa sahillerinde son durum

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı tahlil neticelerine göre, Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kampların suları konntrol edildi. Eylül ayı birinci tur ölçümlerinde 24 plajdan 14'ünce su kalitesinin iyi, 10 plajda ise orta kalite olduğu belirlendi.

Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Karacabey'de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tahliller yapıldı. 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz ve zorunlu değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde, "toplam koliform", "fekal koliform" ve "fekal streptokok" parametrelerinin, 14 plajda değerlerin altında, 10 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" raporu veriliyor. Bursa'nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajları şöyle:

Gemlik: Karacaali Gençlik Kampı ve Gemsaz Halk Plajında 'iyi kalite su' olarak tespit edilirken, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajı, Narlı Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Gençlik Kampında 'orta kalite su'.

Mudanya: Burgaz Altınkum Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajında 'iyi kalite su' tespit edilirken, Kızılay Kampı, Kumyaka Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı 'orta kalite su'.

Karacabey: Yeniköy Halk Plajı, Malkara Halk Plajı, 'iyi kalite su' olarak tespit edilirken, Kurşunlu Halk Plajında 'orta kalite su'.

İznik Gölü: Darka Tatil Köyü, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Göllüce Halk Plajı, Orhangazi Halk Plajı 'iyi kalite su'.