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Bursa Samsunlular Kültür yardımlaşma ve dayanışma Derneği'nde kongre heyecanı

Bursa Samsunlular Kültür yardımlaşma ve dayanışma Derneği’nde düzenlenen 10’uncu olağan kongrede mevcut başkan Temel Erkol güven tazeledi.

Bursa Samsunlular Kültür yardımlaşma ve dayanışma Derneği'nde düzenlenen 10'uncu olağan kongrede mevcut başkan Temel Erkol güven tazeledi.


Bursa Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde onuncusu gerçekleşen olağan kongrede mevcut başkan Temel Erkol güven tazelerken, yardımcılıklarına İrfan Akkaya, Davut Şen, Genel Sekreterliğe Hüseyin Seven getirildi.


Başkanlığa yeniden gelen Temel Erkol ise, ''Bütün destek verenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Kaldığımızdan yerden başarılı çalışmalara hep birlikte imza atacağız '' dedi.

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