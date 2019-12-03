Bursa sanayinin dijital dönüşümü için güçbirliği

TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüme destek olmak için hayata geçirdiği ‘TÜSİAD SD2 Programı, BOSİAD'ın girişimiyle Bursalı sanayicilere tanıtıldı. Sanayicilerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yerli teknolojilerle güçlü ve ekonomik çözüm bulmayı hedefleyen programın Anadolu açılımına, Bursa'nın öncülük etmesi bekleniyor.

Sanayicilerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yerli teknolojilerle güçlü ve ekonomik çözüm bulmayı hedefleyen TÜSİAD SD2 Programı, TÜSİAD- BOSİAD işbirliğiyle Bursalı sanayicilere anlatıldı. Crowne Plaza'da dün gerçekleştirilen ve iş dünyasının dijital dönüşüm çalışmalarındaki üst düzey yöneticilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Görev Gücü Başkanı Perihan İnci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüme destek olmak için hayata geçirdiği TÜSİAD SD2'nin 2020 döneminde Bursalı firmalara özel alan açılması halinde programın diğer illerde de uygulanabilmesine ışık yakacak bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan, şunları söyledi;

“Endüstri 4.0'ı artık herkesin yakalaması gerekiyor. Eskiden bir tek kalite ve verimlilik sorunumuz vardı. Şimdi buna bir de esneklik sorunu eklendi. Artık rekabetten dolayı kaliteli, verimli ve ucuz üretmek değil, aynı zamanda bireysel, müşteriye dokunan ürünler yapmak gerekiyor. Bunun için de makinelerin ürünlerle konuşması, robotlarla insanların yan yana çalışması gerekiyor. Farklı bir bakış açısıyla hareket etmemiz gerekiyor. Bazı ülkeler bunu yakalamış durumda. Türkiye olarak klasik yöntemlerle bu işi çözmemiz, dünyayı yakalayabilmemiz mümkün değil. Artık üretim çok farklı bir konuma geldi. Bunun için muhakkak teknolojiyi kullanmamız gerekiyor.”

Programın Anadolu'ya açılabilmesi için Bursa'dan bu akımın başlamasının çok önemli olduğunu belirten Çağan, “TÜSİAD SD2'yi duyurup, Bursalı tüm firmalarımızın faydalanmalarını istiyoruz. Biz STK'ların görevi faydalı olmaktır. Ait olduğumuz ekonomiye ve üyelerimize farklı bir bakış açısı getirerek dönüşümde faydalı olmaktır. Biz bunun bilinciyle hareket etmekteyiz” diye konuştu.

"Bursa doğru tercih"

Yaklaşık 2 yıldır programı başarıyla uyguladıklarını belirten TOFAŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu da, “Programa birinci döneminde de katılmıştık. Aktif bir projemiz ile ilgili ihtiyacımızı TÜSİAD SD2 programıyla çözdük. Şimdi ikincisine de girdik. İhtiyacımızı net olarak tarif ettik. Teknoloji tedarikçimizle eşleştik. Birlikte dijital çözüm üretiyoruz. Biz çok memnun kaldık. Hatta birinci projeyi yaptığımız firmayla farklı çalışmalara da imza attık. Bursa sanayisi artık İstanbul'a yaklaştı. Türkiye'nin İstanbul ve Ankara'dan sonra gelen en büyük sanayi şehri Bursa'dır. İstanbul'a yakınlığından dolayı bu tür açılımın Bursa'dan yapılıyor olması çok doğru bir tercih olacaktır” dedi.

"Programın Bursa'da da uygulanması için hedef 15 firma"

TÜSİAD Görev Gücü Başkanı Perihan İnci ise şöyle konuştu;

“TÜSİAD'ın yapmış olduğu araştırmalar sonucunda SD2 Programı'nı ortaya çıkardık. Arz ve talebi buluşturmak istedik. Sanayici tarafında teknolojiyle ilgili ihtiyacı olan firma sahiplerini, teknoloji tedariki yapan, çözüm önerisi üretebilen işletmeleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız araştırmalarda bu firmaların bulaşamadığını gördük. TÜSİAD SD2 Programı da tamamen buna ilişkin ve bu açığı kapatmak üzere ortaya çıktı ve belli bir ön elemeden geçen firmalarla, sanayi tarafındaki firmaları bir araya getiriyoruz. Bursa, sanayisi çok güçlü bir şehir. Teknoloji konusunda da ileri firmalar var. Teknolojiyi kullandığı için firmaların buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer Bursa'da 15 tedarikçi firmaya ulaşabilirsek, Anadolu'ya Bursa'dan açılabileceğimizi düşünüyorum. Aynı şeyleri farklı şekilde yapmaktansa, bir şeyi kuvvetlendirip oradan daha çok sonuç almanın doğru olduğuna inanıyorum.”