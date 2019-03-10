Bursa sanayisinde dijital dönüşüm hamlesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa'yı Endüstri 4.0'e taşıyacak olan projelerine bir yenisini daha ekledi. BTSO'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde hazırladığı ‘Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi' (Model Fabrika), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla hizmete açıldı.

DOSAB'da kurulan Model Fabrika'nın açılış töreni BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile BTSO Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Yakup Canbolat, eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Refik Özen, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTSO Meclis, komite ve konsey üyeleri ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa'nın mevcut sanayi potansiyeli ve BTSO liderliğinde yürütülen tarihi projelerle yeni bir atılımın eşiğinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin makineleşme, seri üretim ve otomasyon olarak tanımlanan önceki üç sanayi devrimini ıskalamak zorunda kaldığını ifade eden Burkay, “Bursa gibi lider şehirler sayesinde ülkemiz, Endüstri 4.0'ı yakalamanın azmini ve heyecanını taşımaktadır. Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi yeni kavramların firmalarımızın iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdiği yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı hazırlamak adına önemli projeleri hayata geçirmekteyiz. Bu kapsamda başta TEKNOSAB, KOBİ OSB ve BUTEKOM gibi yatırımlarımız, Bursamızı yeni sanayi devriminin öncü şehirleri arasına taşımaktadır” diye konuştu.

“Hedeflerimize yüksek teknoloji üreterek ulaşabiliriz"

Büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda büyük bir heyecanla çalıştıklarını vurgulayan Burkay, Marmara Havzası'nın mekansal planlama ve yeni nesil teşviklerle Türkiye'nin hedeflerindeki rolünü daha da güçlendireceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşıma vizyonuna sahip olduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, “Bu hedefe ulaşmanın yolu yüksek teknolojiyi üretebilmekten geçiyor. Ülke olarak gerçekleştirdiğimiz güçlü kalkınma hamlesiyle birlikte yeni bir başarı hikayesine daha ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Milli teknoloji güçlü sanayi atılımımızın sembolü"

Firmaların dinamik iş yapış biçimleri ve inovatif araçlarla değişime uyum sağlamalarının büyük önem taşıdığını belirten Burkay, “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Model Fabrika, kamu-üniversite-özel sektör ortaklığında verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalarımıza rehberlik yapacak. Ankara'nın ardından ülkemizin sanayi başkenti Bursa'da hayata geçen Model Fabrikamız, yerli firmalarımızdan temin ettiğimiz tezgahlar ve robot sistemleriyle ülkemizin milli teknoloji güçlü sanayi atılımının da yansıması olacak” dedi.

“Model Fabrika işletmeleri eğitecek"

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını kazanarak 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Burkay, BTSO'nun MESYEB ve BUTGEM gibi projeleriyle nitelikli istihdama dönük çalışmalarının yanında işletmelerin eğitimi için geliştirdikleri Model Fabrika projesiyle Türkiye'nin kalkınmasına destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti. Burkay, “Model Fabrika başta olmak üzere tüm projelerimizi destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Sanayicileri Model Fabrika'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda Bursa'ya inandığını ifade ederek, “Bursa iş dünyasına canı gönülden güveniyorum. Bugün burada başkanımızı dinledikten sonra bu güvenin iki katına çıktığını ifade etmek istiyorum. Bursa'nın sanayicileri, yeniliğe her zaman kucak açan; hızlı uyum sağlayan proaktif bir yapıda. Bu tesis ile Bursalı sanayicilerimiz teknolojiyi kendileri geliştirecek ve öğrenecek; öğrendiğini de adapte ederek üretime aktaracaktır. Bu eğitim merkezimiz sadece Bursa'ya değil, çevre illerimize de hizmet verecek. Bu tesisin yüksek teknolojili üretim yapacak firmalarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sanayicilerimizi Model Fabrika'dan en etkin şekilde faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

“Bursa, Model Fabrika'yı fazlasıyla hak etti"

Model fabrikaların görerek ve uygulamaya dayalı öğrenme yoluyla üretim süreçlerinin kusursuz hale gelmesine imkan oluşturduğunu ifade eden Oktay, “Model fabrikaların kurulacağı yerler belirlenirken bölgede güçlü bir sanayi tabanı olmasını dikkate alıyoruz. Bursa, Model Fabrika'yı ekonomik kapasitesiyle, üretimiyle, çalışkanlığıyla hak etmiştir. Fazlasını da hak etmektedir. Model Fabrika ile Bursa sanayisinin rekabet gücünü çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Model fabrikalarımızın sanayimize kazandırdığı yeni bakış açısı, Bursamızı yeni teknolojili üretim merkezi haline getirme hedeflerimize bir adım daha yaklaştırmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kent protokolüyle birlikte açılış kurdelesini kesti. Fuat Oktay, açılış töreninden sonra Model Fabrika'nın kontrol odasında sunulan uzaktan bakım ve montaj eğitimlerini artırılmış gerçeklik teknolojisiyle inceledi. Oktay, fabrikanın üretim ve montaj hattını gezerek, Burkay ve yetkililerden de bilgi aldı.