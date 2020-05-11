Bursa şantiyeye döndü

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında Bursa'nın ana arterlerinde asfalt yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mahallelerde yıllardır beklenen hizmetleri de bir bir yerine getiriyor.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddeler ile mahalle aralarını yenilemeye devam ediyor. Son 5 hafta sonunda Mudanya yolu başta olmak üzere, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Gökdere, 11 Eylül Bulvarı Samanlı Köprülü Kavşağı ile Vakıf Kavşağı arası ve Merinos - Acemler arasında yaklaşık 50 bin ton asfalt kaplama çalışması gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi, Kocanaip Mahallesi'ndeki tretuvar düzenleme çalışmalarına da hız verdi. Kocanaip, Yahşibey, Hamzabey ve Muradiye Mahallelerini kapsayan çalışmalar kapsamında Kaplıca Caddesi'ndeki 700 metrelik yol boyunca parke ve bordür döşemenin yanında kazı ve doygu çalışmaları yapılıyor. Yine Muradiye ve Hamzabey mahalleri sınırları içinde yer alan Hamzabey Caddesi ve Beşikçiler Caddesi'nde de bordür, tretuvar düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Kocanaip Mahallesi Muhtarı Yusuf Şirin ile birlikte bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bir taraftan korona virüsle mücadele ederken, diğer taraftan da kent merkezindeki yaya ve araç trafiğindeki azalmayla birlikte yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Bursa'mızı adeta şantiyeye çevirdik. Kent merkezinin yanında tüm ilçelerimizde yoğun bir alt yapı, asfalt ve tretuvar çalışması var. Bursa'nın kalbi mesafesindeki Muradiye bölgesindeki çalışmalar Kocanaip, Yahşibey, Hamzabey ve Muradiye Mahallelerini kapsıyor. Yıllardır girilmeyi bekleyen bir bölgeydi ve mahalle muhtarlarımız da her toplantıda sık sık bu konuyu dile getiriyordu. İnşallah bayrama kadar tüm asfalt çalışmalarını, kazı, dolgu ve tretuvar uygulamalarını tamamlamış olacağız. Beraberinde özellikle Muradiye Külliyesi'ne gelen otobüslerin parkıyla alakalı sorunu da halledecek düzenlemeler yapacağız. Bir miktar mahalle halkımıza sıkıntı verdik ancak sabırlarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Kocanaip Mahallesi Muhtarı Yusuf Şirin, yılların beklentisi olan bir hizmetin mahalleye kazandırılması nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.