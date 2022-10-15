İhlas Haber Ajansı

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Bursa Şehir Gazetesi sahibi Nezir Asaroğlu'na saldırı

Bursa Şehir Gazetesi sahibi Gazeteci Nezir Asaroğlu, oturduğu sitenin otoparkında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.


Gazeteci Nezir Asaroğlu, bugün öğlen saatlerinde ikamet ettiği sitenin otoparkında tanımadığı ve daha önce hiç görmediği iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırıyı yapan iki kişi olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri saldırganları yakalamak için harekete geçti. Saldırıda yaralanan Gazeteci Nezir Asaroğlu, darp raporu alırken, emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

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