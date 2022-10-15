Bursa Şehir Gazetesi sahibi Nezir Asaroğlu'na saldırı

Saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

Gazeteci Nezir Asaroğlu, bugün öğlen saatlerinde ikamet ettiği sitenin otoparkında tanımadığı ve daha önce hiç görmediği iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırıyı yapan iki kişi olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri saldırganları yakalamak için harekete geçti. Saldırıda yaralanan Gazeteci Nezir Asaroğlu, darp raporu alırken, emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.