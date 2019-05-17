Bursa Şehir Hastanesi idarî çalışanlarına oryantasyon eğitimi

Hasta kabulü için geriye sayımın başladığı Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapacak 2 bin 32 İdare çalışanına 11 gün boyunca oryantasyon eğitimi verildi.

Avrupa'nın en büyük 5'inci hastanesi olarak hasta kabulü için geriye sayımın başladığı Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapacak 2 bin 32 idare çalışanına 11 gün boyunca aralıksız devam eden oryantasyon eğitimi verildi. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) tarafından Kamu Özel İşbirliği (PPP) modeli ile önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Bursa Şehir Hastanesi'ndeki oryantasyon eğitimi, Uzm. Dr. Özcan Avcı, Uzm. Dr. Halil Karahan ve Rönesans İşletme Hizmetleri Kalite Ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Verilen oryantasyon eğitimlerinde Kamu Özel İşbirliği modelinin işleyişi, hastanenin konumu, fiziksel özellikleri, teknik ve medikal destekler ile bilgi teknolojileri kapsamında işletilecek olan tüm hizmetler detaylarıyla anlatıldı.

745 bin metrekare arsa ve 470 bin metrekare toplam inşaat alanına kurulan, bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi, ortak bir çekirdek yapı etrafında konumlandırılan dört kule ve ek bina yapılarından oluşuyor. Toplam 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesi planlanan hastane Avrupa'nın en büyük 5'inci hastanesi olacak. Bursa ve çevre illerine dünya standartlarında sağlık hizmeti sunması planlanan hastane kampüsünde, genel hastane, kalp ve damar hastalıkları hastanesi, onkoloji hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi yer alacak.