Bursa Şehir Hastanesi organ nakli hizmetine başlayacak

Organ bağışında uzun yıllardır Türkiye birinciliğini elinde bulunduran Bursa, yeni bir organ nakli merkezi kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda Bursa Şehir Hastanesi'ne organ nakli merkezi için ruhsat verildi. Bursa'nın organ bağışı noktasında Türkiye'de birinci şehir olduğunu ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bursa yeni bir organ nakli merkezi kazandı” dedi. Tam teşekküllü merkez sayesinde Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan böbrek ve karaciğer nakilleri artık Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılabilecek.

Bursa, beyin ölümü sonrası donöre dönüşümde Türkiye birincisi

Bursa Şehir Hastanesi'nin özellikle Güney Marmara'da sağlık üslerinden biri olduğunu ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bursa Şehir Hastanesi organ ve doku nakli yapabilir sertifikasının bakanlığımızca tescilledik. Uzun bir süredir çalışmalarımızın içerisinde olan, altyapısını oluşturduğumuz yoğun bir emeğin karşılığı olan bir hizmet. Tabi bunun bizim için farklı bir önemi de vardı. Türkiye'de 9 tane Bölge Koordinasyon Merkezi var, bunların bir tanesi de Bursa. İçerisinde Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik illerini de kapsayan bir yer Bursa. Yaklaşık 10 yıldır beyin ölümü gerçekleşmesi ve bunun donör olarak dönüşmesinde birinciliği açık ara elinde taşıyan bölge konumunda Bursa. Bunu da yapılan son değerlendirmelerde yine birinci olduk. Bunun da özelinde şehir hastanemizde beyin ölümü gerçekleşmesi ve bunun donör olarak dönüşmesinde Türkiye birincisi olduk. Ama henüz şehir hastanemizde organ nakli faaliyetimiz yoktu. Burada tespit ettiğimiz beyin ölümü vakalarını Türkiye'de organ bekleyen merkezlere sunuyorduk. Bakanlığımızın belirlediği kriterler ölçüsünde önceliği olan uyum sağlayan vakalara da buradan nakil sağlanıyordu. Ama artık bunu Türkiye birincisi olan hastanemizde de hastalarımıza naklederek yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. 9 Aralık'ta bakanlığımız tarafından sertifikamız onaylandı. Bu süreçte çok emek, gayret var” şeklinde konuştu.

“Şehir hastanelerinin kuruluş amacı nitelikli hizmet vermek”

Yaklaşık 3 buçuk yıl önce açılışı yapılan Bursa Şehir Hastanesi'nin, kısa süre içerisinde organ nakli hizmeti verebilecek düzeye geldiğini belirten Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal, “Rutin işlerin dışında şehir hastanelerinin kuruluş amacı vasıflı hizmet vermek. Vasıflı hizmet konusunda hemen hemen her türlü hizmeti hastalarımıza vermiş bulunmaktayız. Organ nakli de bu vasıflı hizmetlerin zirvesi oluyor. 3 buçuk yıl içerisinde organ nakli hizmeti verebilecek bir düzeye gelebilmek, yeni kurulan bir hastane için çok kısa bir süre. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.