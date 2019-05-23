Bursa Şehir Hastanesi TBMM'ye taşındı

TÜİK verilerine göre Bursa'nın kişi başına düşen doktor sayısı, yatak sayısı gibi sağlık hizmetlerinde Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu ve hastanelerin yetersiz kaldığına dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, konuyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Bursa'da mevcut hastanelerin yetersiz kaldığı, hasta yatak sayısının ihtiyaçları karşılamadığı, dönem dönem bazı hastaların çevre şehirlere sevk edilmek zorunda kalındığı halde Muradiye Devlet Hastanesi, Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi'nin kapatılarak Şehir Hastanesi'ne taşınmasındaki gerekçenin açıklanmasını isteyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, önergede ayrıca OECD'nin son raporlarına da değindi. OECD'ye üye ülkelerin genelinde nüfusa düşen doktor sayısının binde 3,4, hemşire sayısının binde 9, yatak sayısının ise binde 4,7 olarak ortaya çıktığını belirten Aydın, Türkiye'de ise bin kişiye düşen doktor sayısı 1,8, hemşire sayısı 2, yatak sayısı ise 2,7'de kalarak OECD sonuncusu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu olumsuz tablosundan Bursa'nın da fazlasıyla nasibini aldığını ifade eden Erkan Aydın, şöyle devam etti:

“Son TÜİK rakamlarına göre, Bursa'da hekim başına düşen hasta sayısı 627, hemşire sayısı 534, yatak başına düşen hasta sayısı 415'tir. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre de, Türkiye de toplam hasta yatağı 230 bin, yatak başına düşen hasta sayısı ortalama 345 kişi, Bursa'da mevcut hastane yatak sayısı 6 bin, Türkiye ortalamasına göre olması gereken yatak sayısı 8 bin 700'dür. Tablo, Bursa'nın sağlık hizmetlerinin Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu ve hastanelerin yetersiz kaldığını açıkça göstermektedir. Buna rağmen Muradiye Devlet Hastanesi, Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi'nin bir çok bölümünün kapatılarak Şehir Hastanesi'ne taşınma hazırlıkları yapıldığı öğrenilmektedir.”

Aydın, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Bursa İli'nde mevcut hastanelerin yetersiz kaldığı, hasta yatak sayısının ihtiyaçları karşılamadığı, dönem dönem bazı hastaların çevre kentlere sevk edilmek zorunda kalındığı halde üç hastanenin Şehir Hastanesi'ne taşınma gerekçesi nedir? Türkiye genelinde şehir hastanelerinin yapım ve işletmelerini üstlenen firmalara doluluk sözü verildiği için mi Bursa'daki üç hastane için taşınma hazırlığı yapılmaktadır? Üç hastanenin kapatılmasıyla Bursa'da bin 400'e yakın hasta yatak sayısının azaltılmasının gerekçesi nasıl açıklanabilir. Muradiye Devlet Hastanesi, Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi Bursa kent merkezinde hizmet vermektedir. Kent nüfusunun artmasıyla birlikte bu hastaneler sağlık hizmetlerinin ağırlıklı yükünü çekmektedir. Ambulansla taşınan hastalar yoğun trafik nedeniyle bu hastanelere zorlukla yetiştirilirken, kente uzak kurulan Şehir Hastanesi'ne nasıl yetiştirilecektir? Her üç hastane de kamu hastanesidir ve alt ve orta sınıf için bir can damarıdır. Oysa Şehir Hastaneleri özel bir kuruluş olup, hizmetinin karşılığında bedel takip etmektedir. Alt ve orta sınıflar artık bir özel hastane sayılan Şehir Hastanesi'ndeki hizmet bedellerini nasıl ödeyecektir? Bursa'daki hasta ve hasta yakınları bu maddi yükü nasıl kaldıracaktır?”