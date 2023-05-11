Bursa Şehir Hastanesi'nde '8 Mayıs Dünya Talasemi Günü' etkinliği düzenlendi

Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı tarafından ''8 Mayıs Dünya Talasemi Günü'' çerçevesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. Talasemi hastası çocukların ailelerinin de katıldığı etkinlikte çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, evlilik öncesi talasemi testinin önemine dikkat çekti. Talasemi hastalarının bir ömür boyu taze kana ihtiyaç duyduklarının altını çizen Doç. Dr. Kazancı, tüm halkı kan ve kök hücre nakli için Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.

''Talasemi'nin halk dilinde 'Akdeniz Anemisi' olarak bilindiğini ve ömür boyu süren kalıtsal bir kan hastalığı belirten Doç. Dr. Kazancı "Talasemi, dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan kalıtsal hastalıktır. Bebeklikten itibaren bir ömür boyu taze kan nakli gerektirir. Kat'i tedavisi, ilik nakliyle mümkündür. Bu hastalar 6 aylıktan itibaren 3-4 haftada bir taze kan nakliyle hayata tutunmaktadır. Kan transfüzyonuna bağlı olarak da vücutta demir yükü artmaktadır. Bu demir yükünü vücuttan atmak için her gün düzenli ilaç kullanmaları gereklidir. Eğer bu ilacı düzenli kullanmazlarsa bütün iç organlarında demir birikerek karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği ve multiorgan yetmezliğiyle hastalar 20'li yaşlarda kaybedebilirler" ifadelerini kullandı.

Evlilik öncesi talasemi testinin yapılması önemli değinen Doç. Dr. Kazancı sözlerine şöyle devam etti:

“Taşıyıcı olan anne ve babalardan yüzde 25 muhtemel hastalıklı çocuk doğabilir. Sağlıklı çocuk sahibi olmak için evlilik öncesi talasemi testinin yapılması gereklidir. Özellikle bu hastaların bir ömür boyu taze kana ihtiyacı olduğu için tüm halkımızı çocuklara kan ve kök hücre nakli için kan bağışına davet ediyorum.”

'Sosyal ve psikolojik destek anlamında oyunlar oynandı'

Hastaların, güzel hatıralar biriktirmeleri adına bu etkinliğini düzenlendiklerini vurgulayan Doç. Dr.Kazancı, "Bir gün de olsa onların bu yüzündeki gülümsemeyi görmek hepimiz için çok değerli. Biz hastanemizde tüm ekip olarak, hem altyapı hem sosyal anlamda hastalarımızın her zaman yanında bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle 3. basamak talasemi merkezimizde bebeklikten itibaren erişkin döneme kadar tüm hastalıklar tedavi edilmektedir. Bursa Şehir hastanesi Talasemi merkezi Güney Marmara Bölgesinin en büyük merkezi olarak hizmet vermektedir. Merkezimizde genetik ve tüm konsültasyonlar yapılmakta, özellikle kalpteki demir yükünü ölçmek adına T2 MR çekilebilmekte, komplikasyonları önlemek için bütün branşlarda hastalarımıza ileri düzeyde hizmet verilmektedir.'' şeklinde konuştu.