Bursa'da Haziran ayı içinde hasta kabulüne başlayacak olan Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçeği aratmayan simülasyon çalışması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen simülasyon programına; hastanede görev alacak uzman hekim, hemşire, 112 personeli ve hizmet personellerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip katıldı. Hastanede verilecek hizmetlerde birimlerin işleyişini görmek ve hasta girişinden çıkışına dek geçen süreçte herhangi bir aksaklığa uğranılmaması amacıyla gerçekleştirilen simülasyonlarda, hastane personelini zorlayacak tüm olumsuzluklar da senaryolarda yer aldı.

Olası Hataların Önüne Geçiliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, “Yakın zamanda hasta kabulüne başlayacak hastanemizde artık son denetimleri gerçekleştiriyoruz. Hastanenin işleyişinde olası hataların şimdiden önüne geçebilmek amacıyla üç farklı alanda eş zamanlı senaryolar gerçekleştirdik. İlk senaryo gereği Acil Servis'te bir trafik kazası vakasının ambulans ile hastaneye getirilişinden itibaren geçirilen bütün aşamalar tek tek ele alındı. İkinci senaryoda bir dâhiliye hastasının muayene sürecinden başlayarak taburcu edilişine kadar yaşayacağı süreç en az bekleme süresi ile atlatılmaya çalışıldı. Son senaryoda ise doğum yapmak üzere olan bir kadının; kadın doğum acil, doğumhane, sezaryen ameliyathanesi, kadın doğum kliniğinde yaşadığı süreçleri ve yeni doğan yoğun bakım süreçlerini ele aldık. Bin 355 yataklı bu devasa sağlık kampüsünde verilecek hizmetlerin hızlı bir şekilde yürütebilmesi için gerçekleştirdiğimiz bu simülasyon bizim için oldukça önemliydi” diye konuştu.