Bursa Şehir Hastanesi'nde iki hastaya böbrek nakli yapıldı

Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 15 gün ara ile iki erkek hastaya böbrek nakli yapıldı.

Güney Marmara'nın sağlık üssü konumunda bulunan Bursa Şehir Hastanesi, organ bağışında da adından söz ettirmeye başladı. 2022 yılında kadavradan donör sayısında Türkiye liderliğini elinde bulunduran hastane, yakın süreçte hizmete giren Organ Nakli Merkezi ile de organ nakli çalışmalarına hızlı başlangıç yaptı. Merkezde yapılan operasyonlarda 30 ve 35 yaşlarındaki iki erkek hastaya 15 gün arayla böbrek nakli gerçekleştirildi. Genel durumları iyi olan hastalar, yürütülen tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Organ nakilleri gerçekleşen hastalar hakkında bilgi veren Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Nefrolog Doç. Dr. Yavuz Ayar, hastalardan birinin hipertansiyon sekonder, diğerinin ise polikistik böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunduğunu ve iki hastaya da böbrek nakli gerçekleştirdiklerini belirtti. Organ bağışının iki hastaya şifa kaynağı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ayar, “Bekleme sürecinde bu hastaların özellikle diyalizde ve diğer tedavilerde beklemeleri, bu şekilde nakil ile şifa bulmaları hem motivasyon açısından hem yaşama bağlılık açısından onlara pozitif enerji olarak geri dönmekte. Organ bağışı ile insanlara umut olmak kadar güzel bir şey yok" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi olarak son bir ayda iki başarılı böbrek naklini gerçekleştirdiklerini dile getiren Organ Nakli Merkezi'nde görevli Dr. Serdar Geylan ise, "Hastalarımızın ikisinin de genç olması bizleri çok mutlu etti. İlk vakamız 30 yaşında, ikinci vakamız ise 35 yaşında. İkisinin de taburculuklarını planlıyoruz. Organ bağışı konusunda Bursa halkının göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.