Bursa Şehir Hastanesi'nde sona gelindi

Türkiye'nin hizmete açılacak 10. şehir hastanesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyet Bursa Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Kabul süreci devam eden hastanede son hazırlıkları yerinde incelemek üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyet Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tüm birimleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Bursa Şehir Hastanesi'nin acil servis, yoğun bakım, ameliyathaneler, poliklinikler ve genel servislerini dolaşan İnceöz ve Prof. Dr. Ataseven, hastanede verilecek hizmetlerle ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı. Daha sonra Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kentte verilen sağlık hizmetleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın 2003 yılından bu yana sürdürdüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda 2. faz kapsamında

yapımına başlanan şehir hastanelerinde bir projenin daha sonuna yaklaşıldı. 2007 yılında Mersin, Yozgat, Adana, Isparta, 2008 yılında Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve Manisa'da şehir hastaneleri hizmete girdi. 2009 yılının ilk şehir hastanesi ise Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 2009 yılının ikinci hastanesi, Türkiye'nin ise 10. şehir hastanesi Bursa'da hizmete girecek. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, sağlıkta hizmet kalitesini en üst noktaya taşıyacak mükemmeliyet merkezlerinin adresi olarak gösterilen bir şehir hastanesi daha tamamlanmak üzere.

6 Hastane Aynı Kampüste

Bursa Şehir Hastanesi, genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP)olmak üzere 6 farklı hastaneden oluşuyor. Branşlara göre yatak dağılımı farklılık gösterecek. Genel hastanede 308, kadın doğum çocuk hastanesinde 222, kalp damar hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, FTR hastanesinde 200, YGAP hastanesinde 100 yatak olacak.

Yüksek Hijyen, Uluslararası Standartlar

Hastanede her branştan toplam 403 poliklinik yer alacak. Yüksek hijyen seviyesinde şartlandırılmış, uluslararası standartlara sahip ameliyathane sayısı 49. Hasta parametrelerinin en yüksek seviyede takip ve ölçümüne olanak sağlayan yoğun bakım ünitesi ise 23'ü yenidoğan, 194'ü çocuk ve yetişkin olmak üzere 217 yatak kapasitesine sahip.

Modern, Konforlu Hasta Odaları

İçinde tuvaleti, banyosu, televizyonu, buzdolabı bulunan, refakatçisinin de yanında rahatlıkla kalabileceği tek kişilik, en fazla iki kişilik hasta odaları bulunacak. Ana hastanede 454 adet tek kişilik, 192 adet çift kişilik, FTR'de 72 adet tek kişilik, 64 adet çift kişilik, YGAP'ta 100 adet tek kişilik odalarda sağlık hizmeti sunulacak.

Sağlıkta Hizmet Kalitesini Zirveye Taşıyacak

Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Bursa Şehir Hastanesi'nin 1.355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Şehir hastanemiz, Bursa ve civar illere en yüksek kalitede sağlık hizmetini sunan sağlık tesisi olacak. Hastanemiz son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatıldı. Hasta odaları, poliklinik odaları, ameliyathaneleri, laboratuvarları, her birimiyle uluslararası standartlarda en yüksek konfor ve kalitede sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacağız” dedi.

6.5 Milyonluk Hinterlanda Sağlık Hizmeti

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da, Bursa Şehir Hastanesi'nin, Bursa ve çevre illerle birlikte 6,5 milyonluk hinterlanda nitelikli sağlık hizmeti sunacağını dile getirerek, “Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemiz kentin doğusunda nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir merkez görevi üstlenirken, şehir hastanemiz kentin batısında yanık merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, palyatif bakım merkezleri, reimplantasyon, kapsamlı onkoloji merkezi gibi özellikli planlama gerektiren birimleri ile nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda yer alacak” dedi.