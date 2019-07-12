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Bursa Şehir Hastanesine ilk hasta geldi

16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlayacak olan Bursa Şehir Hastanesine, Sağlık Bakanı Dr.

Fahrettin Koca incelemelerde bulunduğu sırada ilk hasta geldi.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Bursa Şehir Hastanesinin açılışı öncesinde hastane binasında incelemelerde bulundu. Çanakkale'de asker oğlunu ziyaretten dönen bir kadın yolda fenalaşınca, henüz hasta kabulüne başlanmadığı halde Acil Servis'e başvurdu. Sağlık Bakanı Koca'nın ziyareti sebebiyle hastanede olan hekimler hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Bakan Koca, tansiyonu yükselen hastayı Acil Serviste ziyaret etti ve durumu hakkında bilgi aldı.

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