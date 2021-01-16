İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa şehir merkezinde yoğun kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan Bursa ve çevre iller için yoğun kar yağışı uyarısında öngörülen saat 18.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan Bursa ve çevre iller için yoğun kar yağışı uyarısında öngörülen saat 18.00 iken şehir merkezinde yağış 16:00'dan itibaren başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın (17.01.2021 Pazar) yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.


Ancak şehir merkezinde yoğun kar yağışı saat 16:00 itibariyle başladı.


Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen kısıtlama denetimleri ise kar yağışına rağmen devam etti. Polis ekipleri yoğun kar yağışına rağmen noktalardaki denetimlere aralıksız olarak devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.