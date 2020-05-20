Bursa semaları aydınlandı

Bursa'da hem Kadir Gecesi'ni eda edip hem de 19 Mayıs'ı kutlayan gençler gece yarısı havai fişek ve meşalelerle adeta geceyi aydınlattı.

Osmangazi ilçesi Kuştepe ve Seyidinasır Caddesi üzerinde toplanan gençler yatsı namazıyla birlikte ellerindeki meşaleleri yakıp hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Uludağ'ın eteklerinde tüm Bursa'yı tepeden gören mahalle alev alev görüntüsüyle Bursa'nın birçok yerinden görüldü. Gecenin karanlığında patlayan havai fişekler de Bursa semalarını aydınlattı. Evlerinin teraslarından manzarayı izleyen bazı vatandaşlar gençlerin okuduğu İstiklal Marşı'na işlik etti. Kısıtlama sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar geceyi aydınlatan manzarayı evlerinin balkonlarından izledi.