Bursa semaları minik ellerle şenlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uçurtma Şenliği, Mardin'den gelen ünlü uçurtma ustası Zahit Mungan'ın uçurtma atölyesi ile başladı. Çocuklar tarafından hazırlanan uçurtmalar 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki şenlikte Bursa semalarını süsleyecek.

Büyükşehir Belediyesi, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için uçurtma yapma atölyesi düzenledi. Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan atölyeye katılan çocuklar, uçurtma ustası Zahit Mungan ve ekibinin yardımıyla birbirinden farklı uçurtmalar yaptı. Geçen yıl çıtalarla yapılan uçurtmalar, bu yıl daha farklı olarak sadece kağıtlardan yapıldı. Çocukların büyük emek harcayarak yaptıkları uçurtmalar, Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Yunuseli Havaalanı'nda yapılacak ‘Bursa Uçurtma Şenliği'nde gökyüzü ile buluşacak.

Uçurtma Şenliği'nde Bursalı çocuklarla buluşan uçurtma ustası Zahit Mungan, şenliği düzenleyen ve kendisinin çocuklarla buluşmasına imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İlk defa uçurtma yapmayı öğrenen çocuklar da hazırladıkları uçurtmaları Zafer Bayramı'nda gökyüzüyle buluşturmak için sabırsızlandıklarını söyledi.