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Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenen, 24 Ağustos’ta atölye çalışmalarıyla başlayıp 30 Ağustos’ta Yunuseli Havaalanı’nda Zafer Bayramı kutlamalarıyla sona erecek ‘Uçurtma Şenliği’nde; Bursa semaları bir kez daha uçurtmalarla renklenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenen, 24 Ağustos'ta atölye çalışmalarıyla başlayıp 30 Ağustos'ta Yunuseli Havaalanı'nda Zafer Bayramı kutlamalarıyla sona erecek ‘Uçurtma Şenliği'nde; Bursa semaları bir kez daha uçurtmalarla renklenecek.


Festival ve şenlik şehri olan Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birbirinden eğlenceli etkinlikler Bursalıları bekliyor. Şüphesiz herkesin çocukluğunda önemli bir yeri olan uçurtmalar tekrar gökyüzündeki yerini alıyor. 24-25-26-27 Ağustos tarihlerinde Tayyare Kültür Merkezi'nde, uçurtma yapım atölyeleri düzenlenecek. Atölyelere, 8-12 yaş arası ‘uçurtmaya merak duyan' tüm çocuklar katılabilecek. Atölye sonunda tüm katılımcıların birer uçurtması olacak ve katılımcılar yaptıkları uçurtmaları 30 Ağustos'ta düzenlenecek olan Zafer Uçuşunda havalandıracaklar. Yunuseli Havalimanı'ndaki şenlikte; 12:00-21:00 saatleri arasında sürpriz sahne etkinlikleri, atölye stantları, çocuk oyun alanları ve animasyon ekipleri yer alacak. Tam etkinlikler ücretsiz olacak.


Yer gök şenlenecek


Gün boyu sürecek olan bu etkinlikte gökyüzü hiç boş kalmayacak. Ömrü uçurtmaların peşinde geçen adam olan Zahit Mungan, geçen sene olduğu gibi bu sene de şenlikteki yerini alacak. Dünya çapındaki festivallerde Türkiye'yi temsil eden ve uçurtmayı farklı boyutlara taşıyan Zahit Mungan'ın özel yapım devasa uçurtmaları, gün boyunca Bursalılar için gökyüzünde olacak. Farklı şehirlerden katılım sağlayan uçurtma meraklıları da bu görsel şölene eşlik edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gökyüzünde herkesi duygulandıracak ve gururlandıracak bir manzara da olacak. “İstikbal göklerdedir!” inancıyla mücadele eden ve bu ülkeyi bize miras bırakan atalarımızın şanlı zaferi, kırmızı beyaz uçurtmaların gökyüzünü kaplayacağı zafer uçuşuyla kutlanacak.


30 Ağustos 2022 Salı 12.00-21.00 Yunuseli Havaalanı


Sahne Performansları


13.00 - Kuklamanya ve Marmelat Gösterisi


14.00 - Gönül Yeprem Konseri


19.00 - Rafadan Tayfa Dijital Gösterisi


12.00 - 21.00 Dj Performans


Alan Etkinlikleri


12.00 - 19.00 Zahit Mungan'ın Özel Uçurtmaları Gösterisi


12.00 - 19.00 Serbest Uçurtma Zamanı


16.00 - 19.00 Tüm Misafirlerin Katılımıyla Tüm Uçurtmaların Havada Olacağı Zafer Uçuşu


12.00 - 21.00 Çadır Alanı Atölye Çalışmaları


12.00 - 21.00 Çocuk Oyun Alanı


12.00 - 21.00 Animasyon Gösterileri

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