İhlas Haber Ajansı

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Bursa semalarında UFO görünümlü bulut

Bursa’da sabahın ilk ışıklarında UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bursa'da sabahın ilk ışıklarında UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Güneşin doğduğu anlarda Uludağ'ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar bu farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı


Bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.


Öte yandan iki gündür etkili olan lodos sebebiyle Bursa'nın havasının temizlenmesi de vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

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