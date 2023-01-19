Bursa semalarında UFO görünümlü bulut

Bursa'da sabahın ilk ışıklarında UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güneşin doğduğu anlarda Uludağ'ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar bu farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı

Bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

Öte yandan iki gündür etkili olan lodos sebebiyle Bursa'nın havasının temizlenmesi de vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.