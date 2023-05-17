Bursa şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Bursa'da meteorolojinin şiddetli yağış uyarılarının ardından yer yer etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da zaman zaman sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur yağışıyla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Gece ilerleyen saatlerinde etkisini yağış ve fırtınanın artması bekleniyor. Şimşeklerin şehir ve ilçelerden bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.