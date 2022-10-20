Bursa sise teslim oldu

Mudanya yolu, İzmir yolu ve şehir merkezinde görüş mesafesini 30-40 metreye kadar düşüren sis sebebiyle trafikte zaman zaman zor anlar yaşandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de ana arterlerde tedbirlerini arttırıp sürücülere kolaylık sağladı.

Özellikle Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde yoğun sis sebebiyle yayalar da güçlük yaşadı.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 11-12 dereceye düştüğü, öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu olan hava durumunun 16.00'dan itibaren yerini yağışa bırakacağı bildirildi.