Bursa siyah inciri tescillendi

Ş. adına tescilli Bursa siyah inciri, ‘Black Bursa' markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı bulurken, ‘coğrafî işaret tescil belgesi' de alındı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Tarım A.Ş. aracılığıyla kaliteli tohumluk temininden yüksek verimli hayvan ırklarının çiftçilere dağıtılmasına kadar çeşitli hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın bir ürününün daha tescillenmesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş. adına tescilli Bursa siyah inciri, ‘Black Bursa' markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı bulurken, coğrafî işaret tescil belgesi de alındı. Tarım A.Ş. adına belgeyi alan Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Bursa'nın sahip olduğu zenginliklerin coğrafî işaret tescili ile koruma altına alınmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Alinur Aktaş, SS. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan, Başkan Yardımcısı ve Barakfakih Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Haluk Kürel, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ahmetbey Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Nilüfer Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Berber'i ağırladı. Bursa'nın ‘tarım şehri' kimliğine vurgu yapan Başkan Aktaş, “Şehrin tarım potansiyelini çok önemsiyoruz. Sanayimiz şehrimiz için ne kadar önemliyse, tarım da en az o kadar önemli hatta olmazsa olmazdır. Çok önemli ziraî ürünlerimiz var. Bu ürünlerin her birisi birer altın değerinde. Bize düşen çiftçimizle el ele vererek ürünlerimizin kalitesini yükseltmek, markalaştırmak, tanıtmak ve dünya piyasalarında yer almalarını sağlamak” dedi.

Tarım A.Ş'nin eylül ayında Hong Kong'da Asia Fruit Logistica 2018 fuarına katıldığını ve Bursa adına önemli bağlantılar sağladığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Şimdi de 6-8 Şubat'ta Berlin Fruit Logistica 2019 fuarındayız. Orada da şehrimizi ve tarım ürünlerini tanıtacağız. Arkadaşlarımız Berlin'de bir konferansa katılarak orada da şehrimizi tanıtacaklar. Bursa ile Berlin ve Avrupa arasında yeni ticaret köprüleri kuracaklar. Şehrimizin ve tarım ürünlerinin markalaşma sürecinin önemli sacayaklarından birisi de Coğrafi İşaretler ve Marka Tescilleri. Bu bağlamda Tarım Kooperatifleri Birliğimiz adına alınan Coğrafi İşaret Tescili hayati önem taşımaktadır. İştirâkimiz Tarım AŞ. adına tescilli Bursa siyah inciri markamız var ‘Black Bursa'. Ayrıca uluslararası tarım ürünleri ticaretinde önemli bir gereklilik olan ve kalitenin sağlanmasında büyük önem taşıyan Global GAP belgemiz var. Bu sayede şehrimiz adına tüm Avrupa ve Asya'ya incir, armut, biber ve benzeri tarım ürünlerimizin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Ahududu üretiminde yüzde 96'yla nerdeyse tüm ahududu üretiminin gerçekleştiği şehir bizim şehrimiz. Bu konuda da yine Tarım A.Ş. marifetiyle kaliteyi yükseltmek, rekolteyi arttırmak, markalaşmayı sağlamak ve bu ürünümüzü de dünya pazarlarına satmak üzere proje yürütüyoruz. Ayrıca ahududu gibi bir başka katma değerli ürün olan yaban mersini, aronya gibi diğer ürünlerle ilgili de projelerimiz var. Bütün bu ürünleri işlemek, paketlemek, etiketli ve markalı olarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına hem tâze hem de dondurulmuş ürün olarak sunmak üzere tesisleşme projeleri de hazırlıyoruz” diye konuştu.

SS. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan ve yönetim kurulu üyeleri de alınan belgeyi Aktaş'a sundu.