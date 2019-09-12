Bursa siyahına ABD kapıları açılıyor

Bursa siyah incirinin ABD'ye ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda mutlu sona yaklaşıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret eden ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Bursa siyah incirinin ihraç iznine dâir belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini belirterek, bakanlığın istenen bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatının başlayabileceğini söyledi.

BTSO'nun dâveti üzerine Bursa'ya gelen ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarım uzmanları, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ile bir araya geldi. BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantının ana gündemini Bursa ve ABD'nin tarım ve gıda sektöründeki işbirliği imkânları oluşturdu.

Bursa siyah incirinin ABD'ye ihracatının önündeki engellerin kaldırılması adına gerek BTSO gerekse de ihracatçı birliklerinin uzun yıllardır çaba gösterdiğini kaydeden BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Bursa siyahını ABD'deki tüketicilerle de buluşturmayı istediklerini söyledi. Şimdiye kadar ‘Akdeniz Meyve Sineği' zararlısı gerekçe gösterildiği için ABD'ye incir ihracatı yapılamadığını ifade eden Bayizit, “Bakanlığımızın liderliğinde ABD'ye ihracat konusunun çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunuyoruz. Bursa siyah inciri AB ülkelerine, Hong Kong'a ve Kanada'ya hiçbir mesele yaşanmadan ihraç ediliyor. En kısa sürede bu konuda olumlu haberler almayı ümit ediyoruz” dedi.

Uzakdoğu'dan sonra sıra ABD'de

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa siyahının lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak kabul edildiğini söyledi. Bursa'nın Türkiye siyah incir üretiminin yüzde 90'ını tek başına karşıladığını kaydeden Yazgan, “Yılda 20 bin ton üretimi yapılan incirin yaklaşık 15 bin tonu ihraç ediliyor. Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye incir gönderiyoruz. Son dönemde yaptığımız çalışmalarla Uzakdoğu pazarına da ihracata başladık. En kısa sürede ABD pazarına da girmeyi hedefliyoruz.” dedi.

ABD'nin önümüzdeki yıllarda Bursa siyah incirinin en büyük ihraç pazarlarından biri olabileceğini kaydeden Yazgan, ABD'ye yılda 4 bin ton ürün gönderme potansiyellerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ise, yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında hava kargonun önemine işaret etti. BTSO'nun iştirâki Lojistik A.Ş. öncülüğünde nisan ayında Yenişehir Havalimanı'nın uluslararası hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladığını hatırlatan Onur, “Bursalı ihracatçılarımız hava kargo hizmeti sayesinde incir ve diğer yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında dünyada çok daha iyi noktaya ulaşacak” dedi.

Bursa siyah incirine yeşil ışık

ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Bursa'nın tarım alanında yapmış olduğu projeleri incelemek üzere Bursa'yı ziyaret ettiklerini belirterek, BTSO'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Bursa'nın Türkiye'nin tarım üretiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Strossman, Bursalı incir üreticilerine müjdeli haberi verdi. Bursa siyah incirinin ihraç iznine dâir belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiklerini belirten Strossman, “Türkiye'nin gerekli bilgileri iletmesinin ardından ABD'ye siyah incir ihracatı başlayabilir” dedi.

Heyete toplantının sonunda Bursa siyah inciri ikram edildi.