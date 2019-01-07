Bursa siyasetinde örnek hareket

Bursa siyasetinde yıllardır görülmeyen centilmence bir hareket Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilen Alinur Aktaş'tan geldi. Aktaş, CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i telefonla arayarak adaylığı konusunda tebrik etti. İki başkan adayı samimi bir sohbet gerçekleştirdiler.

Cuma günü partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mustafa Bozbey'in telefonu kutlamalar sebebiyle meşguldu. Başkan Alinur Aktaş Bozbey'e ulaşarak tebrik etti.

Bozbey'i adaylığından dolayı kutlayan Alinur Aktaş 5 dakika süren görüşmeyi İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

1 yıl önce Bursa Büyükşehir Başkanlığı'na seçildiğinde tüm ilçeler ve Mudanya gibi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e de ziyarette bulunduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, "Kendisini tebrik ettim. "Allah utandırmasın" dedim. Centilmence bir yarış olmasını diledim. Demokrasinin güzelliği burada. Kendisi de "Sen de kazansan ben de kazansam. Bursa kazanacak" karşılığını verdi. Tebrik etmemden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi" şeklinde konuştu.

İki başkan arasında "iyi oynayan kazansın" esprisi yapılırken Başkan Alinur Aktaş izleyecekleri stratejisini şöyle açıkladı: "Biz göreve geldiğimizde herkesin başkanı olacağımızı söylemiştik. Her kesimin taleplerine isteklerine yetişmeye çalışıyoruz. Muhalefetin görüşlerini de önemsiyoruz. Onların talepleriyle 7-8 kararı değiştirdik, komisyona geri çektik. "Biz ne dersek o olacak" mantığıyla hiç hareket etmedik. Biz bugün olduğu gibi 31 Mart'tan sonra da herkesin başkanı olmak, herkesin derdine çözüm üretmek için gayret sarfedeceğiz"