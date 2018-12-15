Bursa SMMM Odası seçime gidiyor

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan ön seçimde 3 aday yarışacak. Adaylardan Muharrem Kaya LÖSEV yararına düzenlediği kahvaltıda meslektaşları ile bir araya geldi.

Çağdaş Grubu'nun aday adayı Muharrem Kaya, bir restoranda LÖSEV yararına düzenlediği kahvaltıda meslektaşları ile bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan Muharrem Kaya, 'Umut Hareketi' sloganıyla çıktıkları bu yolda iddialı olduklarını belirterek, birikimiyle yarıştan galip çıkacağını ifade etti. Bursa Muhasebeciler Odası'nın mayıs ayında seçimi olduğunu vurgulayan Kaya, "Bursa Muhasebeciler Odası seçimlerinde 2 grup yarışıyor. Dönem dönem 3'üncü gruplarda bu işe dahil oluyor. Bu gruplardan birisi Çağdaş Muhasebeciler Grubu. Bizimde içinde bulunduğumuz grup. Bu grup içerisinde 3 arkadaşımla ön seçim yapacağız. Ön seçim bizim geleneğimiz. Demokratik olduğuna inandığımız bir yöntem. Bu ön seçimden sonra da diğer gruptaki arkadaşla oda başkanlığı için yarışacağız“ dedi.

3'üncü bir grubun çıkıp çıkmayacağını bilmediğini belirten Kaya, "Başkanlık genel olarak Meslek Dayanışma Grubuyla, Bursa Çağdaş Muhasebeciler grubu arasında gidip geliyor. Dediğim gibi Çağdaş Grup uzun yılardır iktidar. Bizde grubumuzun içinde iktidar olmak istiyoruz. Dış dinamikleri değil iç dinamikleri önemsiyoruz. İhmal edilmiş oda üyelerine, odaya küsmüş meslektaşlara, ilçeler ve buna benzer odaya küskün üyeleri harekete geçirip sürece katmak istiyoruz. Üyeyi hem grubuyla hem odasıyla buluşturmak istiyoruz“ diye konuştu.

Başkan olduğunda yapacaklarını da anlatan Kaya, “Biz şöyle söylüyoruz, sorunların tespiti kolay. Çözümü noktasında yine çağdaş olan kurultay geleneğini, Çalıştay geleneği ile harekete geçireceğiz. Çalıştaya meslektaşlarımızın, mesleğin pratiğine ilişkin yaşamış oldukları sorunları dile getirip çözüm önerileriyle birlikte üreteceğiz. Oradan çıkan sonuç bildirgelerini siyaset kurumuyla parti ayrımı gözetmeksizin paylaşacağız. Siyaset kurumuna eşit mesafedeyiz. Elbette bizim bir ideolojimiz var. Bu ülkede yasal düzenlemeleri meclis yapıyor ve meclis siyasi partilerden oluşuyor. Bu anlamda taraflı bir yaklaşımımız olmayacak. İktidarından en küçük muhalefetine kadar eşit yakınlıkta ya da eşit uzaklıkta olacağız” dedi.

Diğer gruptan farklı olduklarını belirten Kaya, "Temel farkımız diğer arkadaşlarımızdan şu; kendi özgücüyle gelen, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışıyla hareket eden bir grubuz. Onun ötesinde bu ekip daha donanımlı. Bu ekibin lideri olarak bu işi kurtaracağımı, bu meslek grubunda yeterli donanıma sahip olduğumu aslında kamuoyu da biliyor. Gerek hukuki bilgi, gerek entelektüel birikimim ile işi kurtaracağıma inanıyorum. Biz 2013 yılında ‘İsyan' diye yola çıkmıştık. Bugün ‘Umut'a dönüştürdük. Umutta zafere dönüşecektir. Çağdaş Grubun pratiği meslek örgütünde öteden beri belli. Biz bunun üzerine daha mücadeleci, daha yenilikçi bir anlayış ekleyeceğiz. Dediğim gibi mücadele azmi yüksek bir grubuz. Kamu kurum ve kuruluşlarında bizim bu yönümüz biliniyor. Bu nedenle bu makamda olmamızın örgüte de bir şeyler katacağını düşünüyoruz“ ifadelerini kullandı.