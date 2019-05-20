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Bursa sokaklarında Galatasaray şampiyonluğu kutlandı

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar, şampiyonluklarını Bursa sokaklarında coşkuyla kutladı. Genç, yaşlı birçok Galatasaray taraftarı kutlamalara katılırken, gecenin en ilginç görüntüsü de Bursa'da yaşandı. Köpeğe forma giydiren taraftarlar, otomobilin sunroofundan çıkartıp şehir turu attırdı.


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle Bursa sokaklarına çıkan çocuk, genç, yaşlı sarı-kırmızılı taraflarlar, şampiyonluklarını kutladı. Bursa'da caddeleri trafiğe kapatan binlerce Galatasaray taraftarı, meşela yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluğun tadını çıkarırken, kutlamaların en ilginç görüntüsü de Bursa sokaklarında yaşandı. Köpeğe Galatasaray forması giydiren taraftarlar, sunroofdan çıkardıkları köpeğe şehir turu attırdı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kutlamalar saatler boyu devam etti.

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