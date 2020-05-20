Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu

Bursa'da Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tarihi çarşıda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınırken, kısıtlama öncesi Bursa'da tarihi çarşıda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar maskelerini taksa da sosyal mesafe kurallarına zaman zaman uyulmadığı görülüyor. Bayram öncesi şekercilerde yaşanan yoğunluk bu bayram yerini sakinliğe bıraktı. Bazı giyim mağazaları önünde de uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Polis ve zabıta ekipleri ise vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Bazı vatandaşlar çocuklarına kıyafet almak için sokakta olduğunu belirtirken, bazıları ise yaz mevsimi için alışveriş yapacaklarını dile getirdi. Bayram şekeri alan bir vatandaş ise psikolojik olarak şeker aldıklarını, şekerleri kendilerinin tüketeceklerini söyledi.

Şeker satan bir esnaf ise fiyatların geçen seneye göre artmadığını belirterek, “Bu sene bayram yok. Umudumuz bayram sonrasına. Ama şimdilik emekli vatandaşlar maaşlarını çekti ve az da olsa alışverişlerini gerçekleştiriyorlar” dedi.