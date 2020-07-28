Bursa tarihi çarşıda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, alışverişin kalbi konumundaki Tarihî Uzun Çarşı'ya akın etti. Geçen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle daha durgun olan çarşı, hareketlendi. Vatandaşların çoğunun maskeli dolaştığı görülürken, sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlemlendi. Kuruyemiş satan bir esnaf, geçen bayram sokağa çıkma yasağı olduğu için işlerinin iyi olmadığını dile getirerek, “Bu bayramda yasak yok ama işlerimiz de çok hızlı değil. Geçen bayrama göre iyi olsa da yine de bir durgunluk var” dedi.

Fransa'dan bayram tatili için Bursa'ya gelen bir gurbetçi ise “Fransa'da maske takma mecburiyeti çoğu yerde yok. Burası daha iyi. Çarşıda kalabalık var ama biz dikkat etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.