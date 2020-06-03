Bursa tarihi çarşıda yüzler gülüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tarihi Çarşı bölgesinde dükkanlarını kapatan esnaf, yeni sosyal hayat tedbirleri kapsamında kepenklerini tekrar açtı. Uzun bir aradan sonra tekrar hizmete açılan tarihi bölgeye ilgi gösteren Bursalılar, maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederek alışveriş yaptı. Uzun süre dükkanlarını açamayan çarşı esnafının yüzü ise yaşanan hareketlilikle gülmeye başladı.

Esnafa moral

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Uzun Çarşı'yı gezerek hem esnafa moral verdi hem de hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlarla ve bölge esnafıyla sohbet eden Başkan Aktaş, sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyen konularında her kesimin hassas davranması gerektiğini söyledi. 1 Haziran itibariyle yeni normal sürece girdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yeni ara dönemi en iyi şekilde atlatacaklarını belirtti. Çarşıda ve pazarlarda hareketliliğin de başladığını ifade eden Başkan Aktaş, “Temennimiz, inşallah işlerimiz bundan sonra yoğunlaşarak devam eder. Esnafımıza sabrından, samimiyetinden ve çalışkanlığından dolayı teşekkür ederim. Onların da heyecanlı olduklarını, yeni dönemle beraber beklenti içerisinde olduklarını gördük. Yeni sürecin daha sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde aşılması adına Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Çarşıda yüzlerin gülmesi bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Tüm esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah sorunsuz sıkıntısız bir şekilde bu süreci aşmayı temenni ediyorum” dedi.