Bursa tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu başladı

Bursa'nın tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu başladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bayram yoğunluğu başladı. Bursa merkezden ve çevre şehirlerden gelen vatandaşlar çarşıda kalabalık oluştururken, bayrama kadar yoğunluğun artması bekleniyor. Kıyafet ve gıda başta olmak üzere tezgahlar ve vitrinler bayram için özel olarak hazırlandı. Bayram alışverişine çıkan Ali Öz, ”Fiyatlar geçen bayrama göre yüksek kalıyor. İnsanlar kendilerine çocuklarına elinden geldiğince bir şeyler alamaya çalışıyor" dedi.

Çarşı esnaflarından Hulusi Gökçek, “Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşlar pek fazla alışveriş yapamıyor. Geçen Kurban Bayramı'nı arar olduk” şeklinde konuştu.

Ayrıca 21.00'de kapanan Kapalı Çarşı bayram dolayısıyla geç saatlere kadar açık kalacak.