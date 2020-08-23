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Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da korkutan yangın

Bursa Tarihi Kapalı Çarşı’da çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu çarşıda bulunan dükkanlar dumanların arasında kaldı.


Yangın, saat 16.30 sıralarında Tarihi Kapalı Çarşı Eski Bakırcılar Çarşısında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyafet dükkanının üst katında bulunan elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında dükkan kısa sürede dumanlara teslim oldu. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çarşısının içerisinde bulunan yolu çift taraflı kapatarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ilk olarak dumanların yükseldiği dükkanın camlarını kırarak içerideki dumanı tahliye etti sonrasında soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonucu olası bir facia önlenirken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.


O anları anlatan bir esnaf ise ''İlk olarak dumanları gördük. Hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduk. Sağolsunlar kısa sürede olay yerine gelip müdahale ederek olası bir faciayı önlediler. Dumanları yoğun şekilde çok korktuk'' dedi.

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