Bursa tarihi karlar altında

Bursa'da yağan kar ile beyaza bürünen tarihi yapılar eşsiz bir manzara oluşturdu.

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Özellikle tarihi yapılar kar altında eşsiz bir manzara oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise bu manzarayı öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Yetkililer, sabah yola çıkacak vatandaşlarn buzlanmaya karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.