Bursa Tek Pota'ya muhteşem final

Büyük heyecana sahne olan ve çekişme içinde geçen karşılaşmada Şehrin Azizleri'ni yenmeyi başaran B Takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nde heyecan fırtınası sona erdi. Yaklaşık 2 aydır süren ve 18 takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar Nilüfer Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 3 grupta oynanan maçlar sonunda 8 takım çeyrek finale kalırken, rakiplerine üstünlük sağlayan 4 takım yarı finalist oldu.

Barış Spor Salonu'nu dolduran seyirciler All Star ve final karşılaşmalarının heyecanına ortak oldu. Organizasyon ilk olarak 3'lük yarışmasıyla başladı. Büyük heyecana sahne olan yarışmayı İdenova forması giyen Ozan Bilgin birinci olarak bitirdi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 4'lük yarışmasında ise Limak Enerji adına Kürşat Güven şampiyonluğa ulaştı. Yarışma kategorisinde son etkinlik ise yetenek dalında olurken, Dopdolu Gıda sporcusu Haluk Bostancı bu alanda ilk sırada yer aldı. Yarışmaların ardından sırasıyla Kadın ve Çocuk All-Star'ları ardından da Erkek All-Star müsabakaları gerçekleştirilirken, heyecan ve eğlence doruğa çıktı.

Final maçından önce gerçekleştirilen üçüncülük müsabakasında Chronicles 1,FS İlke'yi 59-42'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Birinciyi belirleyecek olan karşılaşmada ise Şehrin Azizleri'ni 52-48 yenmeyi başaran B Takımı, Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan B Takımı'na kupasını Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Atakan Çorbacı ile BPO Genel Müdürü Can Özpehlivan verdi. Çorbacı, kazanan takımı tebrik ederken, “Spor kenti Nilüfer'de gülümsemeye devam edeceğiz. Bursa Tek Pota Basketbol Ligi organizatörleri Murat Beyazıtlı ve Hüseyin Kulaksız başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi.