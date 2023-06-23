Bursa Teknik Üniversitesi, 2023 mezunlarını uğurladı

BTÜ'nün yeni mezun öğrencilerini uğurladığı mezuniyet töreni Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrenciler, aileleri, akademik ve idari personelin katılımlarıyla BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde gerçekleşti. BTÜ'nün 8'inci mezunlarını verdiklerini ifade eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bu yıl mezun sayısının ise bin 200 olduğunu sözlerine ekledi. Her bir mezunu ile ayrı ayrı kıvanç duyduklarını dile getiren BTÜ Rektörü Çağlar, “Bir üniversitenin sunduğu eğitim kalitesinin niteliğini ne kadar eski olduğu değil, oluşturduğu eğitim modelinin güncel ve sahip olduğu eğitim öğretim materyallerinin kalitesine, uyguladığı sistemin niteliğine ve öğrenci akademisyen ilişkisinin oluşturduğu sinerjiye bağlıdır. BTÜ, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla iyi bir üniversitenin sahibi olduğu bu özellikleri edinmiştir. BTÜ'nün bilgiyi en doğru şekilde öğrenciye aktarması ve bir bilgi ekosistemini oluşturmuş olması diğer üniversitelerden farklı kılan tarafımız” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaşise konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Üniversite mezunu olunmasının şart olduğunu düşünenlerden biriyim. Bir kere artık hayata özgüvenle bakacaksınız.Zor, sıkıntılı ama gerçekten gelişime çok açık bir ülkede yaşıyoruz ve sizler Bursa gibi bir şehirde Türkiye'nin 4 büyük ili, bir sanayi şehrinden ve böyle genç, yenilikçi bir üniversitede okuduğunuz ve mezun oldunuz. Bu sıkıntıların aşılabilmesi adına da lütfen büyük bir gayreti ortaya koymanız gerektiğini unutmayın."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, "Eğitim görenler ve mezun olanlar bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın gelişimine inşallah önemli katkılar sunacaktır. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin" dedi.

Dereceye giren öğrencilere plaket takdimi ve kütük çakma ile devam eden tören, kep atma ile sona erdi.