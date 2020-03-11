Bursa Teknik Üniversitesi'nde sertifika heyecanı

Bursa Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ve BEBKA'nın destek verdiği “E-İhracat Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Profesyonel Mentor Havuzunun Oluşturulması” projesi kapsamında öğretim görevlileri sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı. Törende konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, girişimciliğin Bursa için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Teknoloji Transfer Ofisi'nin adeta bir kuluçka merkezi olarak yapılandırıldığını anlatan Gerim, “Elbette önemli olan binayı yapmak değil, bunu işletecek insan kaynağına da ihtiyaç var. Bundan sonra buraları dolduracak yeni girişimcilere ihtiyaç olacak. Dolayısıyla böyle bir strateji ile yola çıkıldı” dedi.

Girişimcilik başkenti tarifinin Bursa'ya yakışacağını düşündüklerini belirten Gerim, “Belki girişimcilik başkenti tabiri ideal bir vizyon kelimesi gibi, ama Bursa'ya da yakışacağını düşünüyoruz. Çünkü Osmanlı'dan bugüne bakıldığında gerçekten girişimcilikle ilgili çok önemli adımların atıldığı, ilk sanayi tesislerinin, organize sanayinin temellerinin atıldığı bir yer Bursa” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir ise, “Bursa Teknik Üniversitesi bildiğiniz gibi yeni bir üniversite, daha alacağı çok yol var, alacağı çok fiziki mekan var, binalar var, ama bahanelerin arkasına sığınmadan, mevcut imkanlarla yapabilecek ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Çok daha iyi yerlere gelebiliriz” diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit ise şunları kaydetti:

“Bursa, Türkiye'nin şu anda 25 milyar dolar iç ticaret hacmiyle ikinci büyük ihracat şehri. Yapılan bütün çalışmalar üretim ve ihracat odaklı projeler. Oda olarak gerek alt yapı çalışmalarımız, gerekse insan kaynağını artırmamız, hep ihracat odaklı yaptığımız çalışmalar. Bu bir, bunun semeresini ileriki zamanda daha çok alacağız. Sahada da alacağız, bundan eminim. Başta BEBKA olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Eğitimi sağlayan Worldef Businees School Genel Müdürü Orxan Isayev de, ilk defa Worda Business School olarak üniversite ile sanayi camiasını bir araya getiren bir proje düzenlediklerini ifade etti.