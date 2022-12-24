Bursa Teknik Üniversitesi'nin rektörü değişti

Bursa Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof.
Dr. Naci Çağlar atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Bu doğrultuda Bursa Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Arif Karademir yerine Prof. Dr. Naci Çağlar atandı.
Naci Çağlar kimdir?
Naci Çağlar, 1968 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi.
Naci Çağlar, 1993'te İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.
1995 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği EABD'da Yüksek Lisans yaptı.
2002 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği EABD'da Doktora eğitimini tamamladı.
Naci Çağlar, 1993'te Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
Çağlar 2011-2016 yılları arasında doçentlik yaptı.
Profesör Çağlar, Bursa'ya atanmadan önce Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Naci Çağlar evli ve dört çocuk babasıdır.