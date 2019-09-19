Bursa Tekstili Premiere Vision Paris Fuarı'na damga vurdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi kapsamında tekstil sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 70 kişilik heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Premiere Vision Fuarı'nda yeni iş birliklerinin kapılarını araladı. Fuarda stant açan Bursalı tekstilcilerin inovatif ürünleri sektör profesyonelleri ve yabancı alıcıların ilgi odağı oldu.

BTSO Küresel Fuar Acentesi projesi ile Bursalı firmaların ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor. Tekstil sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak gösterilen Premiere Vision Fuarı'na, BTSO 70 kişilik heyetle çıkarma yaptı. Kumaş ve ev tekstili ürünlerinin sergilendiği fuar, dünyanın en önemli firmalarını aynı çatı altında buluşturdu. Tekstil sektöründe önemli bir üretim altyapısı ve tecrübesi bulunan Bursalı firmalar, Premiere Vision Fuarı'na damgasını vurdu. Türkiye'den 197 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuarda 43 Bursa firması stant açtı. 2020 sonbahar-kış sezonu ürünlerinin sergilendiği fuarda, Bursalı firmalar birbirinden kaliteli, çeşitli ve yenilikçi ürünlerini alıcılara sundu. Fuarda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ile birlikte stant açan Bursalı firmaları ziyaret etti.

Paris Premiere Vision Fuarı'nın dünyanın önde gelen tekstil üreticilerini buluşturduğunu ifade eden Başkan Burkay, fuarda Bursa tekstilinin farkını ortaya koyduğunu belirtti. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Tekstil sektörü için dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Premiere Vison Fuarı'ndaki firmalarımızı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. İhracat odaklı projelerimizle üyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Küresel Fuar Acentesi projemiz ile firmalarımızı dünyanın en önemli fuarlarına taşıyoruz. Firmalarımızın ihracatlarını artıracak proje ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Paris Premiere Vision Fuarı'nda Bursalı firmaları ziyaret ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa iş dünyasının küresel pazarlardaki etki alanını artırmasında BTSO'nun yurt dışı fuar ve iş gezilerinin büyük bir rol oynadığını ifade etti. Bursa iş dünyasının BTSO'nun projeleri ile dünyaya açıldığını aktaran Aktaş, “Fuarda stant açan 197 Türk firmasından 43'ünün Bursalı tekstil sektörü temsilcilerimizden oluşması, ihracatın gelişmesi için verilen emeklerin olumlu bir yansımasıdır. Kent ve ülke ekonomimize katkı sağlayan projelerinden dolayı BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa'nın tekstil sektöründe Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Sektörde önemli bir üretim ve ihracat merkezi olan Bursa'nın Premiere Vision Fuarı'na çıkarma yaptığını kaydeden Ali Uğur, “Fuarlardaki Bursa ağırlığı, sektördeki gücümüzü ortaya koyuyor. BTSO'nun projeleri şirketlerimizin dünya arenasında daha fazla yer almasını sağlıyor. Eskiden bu fuarlarda bırakın stant açmayı, fuara ziyaretçi olarak katılmak bile çok zordu. Şimdi onlarca firmamız stant açarak Türkiye'yi temsil etme başarısı gösteriyor. Sektörümüzün dünya arenasındaki gücü ve firmalarımızın performansı her geçen gün artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.