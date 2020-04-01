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Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cumbul'dan iyi haber

Bursa Teleferik A.

Ş.'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un tedavisinin tamamlandığı ve evinde istirahat edeceği duyuruldu.


Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un yeni tip Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Ş., İlker Cumbul'un tedavisinin tamamlandığını ve evinde istirahat edeceği duyurdu.


Ş.'den yapılan açıklama şöyle:


"Yönetim Kurulu Başkanımız İlker Cumbul'un hastanedeki tedavisi tamamlanmış olup, evde istirahatine devam edecek ve önlemlerini sürdürecektir. Merak eden, iyi dileklerini gönderen herkese can-ı gönülden teşekkür ederiz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte, hem ülkemiz çapında gece gündüz demeden emek veren hem de Sayın İlker Cumbul'un tedavi sürecinde yer alan çok değerli sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı tekrar belirtir, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz."

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