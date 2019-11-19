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Bursa Teleferik'ten öğretmenlere jest

Uludağ ile Bursa şehir merkezi arasında yarım asırdır alternatif ulaşım sağlayan teleferik, 19-25 Kasım tarihlerinde öğretmenleri ücretsiz olarak taşıyacak.


140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A.Ş. sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “19-25 Kasım tarihleri arasında (19'u ve 25'i dahil) değerli öğretmenlerimize ve yanlarında gelecek 1 öğrenciye teleferik gidiş-dönüş tek sefer olmak üzere ücretsizdir. Belge ibrazı zorunludur” denildi.

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