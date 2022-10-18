Bursa Textile Show Fuarı ile tekstilin kalbi Bursa'da atıyor

kez kapılarını açtı. Sektörün kalbinin attığı fuarda 40 ülkeden 500'e yakın iş insanı 3 gün boyunca Bursalı firmalarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirecek.

Bursa Textile Show Fuarı, 8. kez sektör temsilcileri ile yabancı iş profesyonellerini buluşturdu. KFA Fuarcılık tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen fuarda 133 firma, 2023-2024 sonbahar-kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara 40'ı aşkın ülkeden 500'den fazla yabancı alıcı katıldı. Fuarda ayrıca BTSO'nun Ticari Safari Projesi ile tekstil sektörüne yönelik yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ve UTİB işbirliğiyle yabancı iş profesyonelleri katılımcı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Sektörün marka fuarlarından biri haline gelen Bursa Textile Show Fuarı'nın açılış kokteyli de kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

“Bursa, trendlerin belirlendiği bir şehir”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı konuşmada, BTSO olarak firmaların dünyaya açılması noktasında önemli projeler yürüttüklerini söyledi. Oda olarak yürütülen fuarcılık çalışmalarının ihracat odaklı projelerden biri olduğunu kaydeden Burkay, “Bursa Textile Show Fuarı'nı 8. kez düzenliyoruz. Fuarımız Bursa'nın üretim ve ihracat merkezi konumunu güçlendirmek için önemli bir misyon üstleniyor. UTİB ile birlikte Bursa ve Türk tekstilini dünya pazarındaki gücünü devam ettirebilmek adına önemli bir işbirliği yapıyoruz. Bursa Textile Show Fuarı kendi alanında sayılı fuarlardan biri haline geldi. Bursa her geçen gün trendlerin ve modanın belirlendiği merkez konumunu güçlendiriyor. Bu çok kıymetli ve önemli.” ifadelerini kullandı.

Başkan Burkay'dan fuar müjdesi

Başkan Burkay, konuşmasında bir sonraki fuar organizasyonu ile ilgili bir müjde de açıkladı. İbrahim Burkay, “Bursa fuar ve kongre turizminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fuar komitemize ve tekstil sektöründeki dostlarımızla fuarımızla ilgili bir müjde paylaşmak istiyorum. Bu fuarda 130'ün üzerinde katılımcı firmamız var. Bir o kadar da bekleme listesinde yer alan firmalarımız var. Önümüzdeki fuarımızı inşallah Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. KFA Fuarcılık şirketimiz tarafından Türkiye'nin ve bölgenin en önemli fuarını orada yapacağız. Sektörümüze ve firmalarımıza yakışır büyüklükte bir etkinlik olacak. Fuarımızın sektöre hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Heyecan verici bir fuar”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Textile Show Fuarı'nın sektörün ihracatına güç kattığını belirterek, “Heyecan verici bir fuara imza atıldı. Bursalı iş insanlarımızın ne kadar kaliteli ve marka ürünler ortaya koyduğunu, dünya piyasasına nasıl hitap ettiğini burada görmüş olduk. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'ın dediği gibi Bursa için marka olan Bursa Textile Show Fuarı taleple birlikte yeni bir alana geçiyor. BURTEX'in fuar merkezine taşınması isabetli bir karar. Organizasyonun firmalar için yeni iş bağlantılarına vesile olmasını diliyorum. Organizasyondan dolayı BTSO, UTİB ve fuar komitemize teşekkür ediyorum.” dedi.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Önümüzdeki Bursa Textile Show Fuarı'nın Uluslararası Fuar Merkezi'nde olması gerçekten çok güzel bir müjde. Bu fuarımız güzel bir strateji ile kurgulandı. Aslında amaç fuar için fuar yapmak değil, firmalar için fuar yapmaktır. O yüzden buradan başlamasını çok değerli görüyorum. Buradaki firmaların ihtiyacı olan alıcıların geldiği bir fuar oldu. Bizim Bursa özelinde DNA'mıza kodlanmış, kültürümüzde olan tekstil geçmişimiz var. Tekstil endüstrisi Bursa'da o kadar güzel konumlanmış ki tedarik zincirinin tüm aşamalarının üretildiği bir şehirdeyiz. Türkiye tekstil sektörü inanılmaz hızlı karar veren, çabuk aksiyon alan bir sektör. Fuarımızın sektörümüz için güzel geçmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

40 ülkeden iş insanı geldi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek, trend alanlarını inceledi. Sektördeki yeniliklerin ve Bursa'nın modaya yön veren ürünlerinin sergilendiği fuara Rusya, İspanya, İtalya ve İngiltere olmak üzere 40'ı aşkın hedef ülkeden 500'den fazla yabancı iş profesyoneli ziyaret ediyor. Küresel Fuar Acentesi (KFA) Fuarcılık şirketi organizasyonuyla düzenlenen fuara, Ticaret Bakanlığı, UTİB de destek veriyor. 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Bursa Textile Show 20 Ekim Perşembe günü son bulacak.