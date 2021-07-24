Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan Basın Bayramı mesajı

Mesajında halkın haber alma özgürlüğünün önemine işaret eden Başkan Özer Matlı, “Bilindiği gibi 24 Temmuz 1908 tarihi Türk basınından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihten itibaren gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayımlanmaya başlamıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğünün temel unsurlarından olan basının, demokrasinin gelişimi ve medeniyetlerin ilerlemesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Özgür ve tarafsız basının hem ekonomik hem de sosyal gelişimimizde çok önemli bir rol üstlendiğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları toplumların gözü, kulağı, sesi ve vicdanı olan basın mensuplarının, dünyanın en meşakkatli ve en saygın mesleklerinden birini icra ettiğine dikkat çeken Özer Matlı, mesajında şunları kaydetti:

“Mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden, gerektiğinde canları pahasına vazifelerini ifa eden basın emekçilerimiz bu bağlamda önemli bir misyonu üstlenmektedir. Basın mensuplarının, gerek ülkemizin gerekse Bursa'mızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında gösterdikleri duyarlılık ve sergiledikleri özveri, ülkemizin ve ilimizin sosyo-kültürel hayatına ve ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan, toplumsal gelişime ve bilinçlenmeye kaktı sunan basın çalışanlarımızın yaşam koşullarının uluslararası standartlara ulaştırılması en büyük temennilerimizin başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve kurumum adına tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım.”