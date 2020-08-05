Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı:

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, pandemi sürecinde atılan normalleşme adımlarıyla, ekonomideki ‘V' yönlü büyümenin hızla sürdüğünü belirtti. Matlı, temmuz ayı ihracat rakamları ile İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerindeki artışın da Türkiye'nin, küresel ticaretin ‘güvenli limanı' olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ihracatı, 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla, 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Temmuz ayı ihracat ve enflasyon rakamlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Temmuz ayı enflasyonu beklentilerin altında yüzde 0,58 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 11,76'ya geriledi. Bununla birlikte, meyve sebzede yüzde 8,08'lik aylık düşüş devreye girdi. Temmuz ayı ihracatımızdaki yüzde 11,5'lik artışı önemli görmekle birlikte, ithalat bu dönemde yüzde 8 düşüş ile 17,7 milyar dolara indi. Böylece dış ticaret açığında yüzde 16'lık azalma meydana geldi” dedi.

“Türkiye pandemi dönemindeki kaybını gidermeyi başardı”

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye ekonomisinin, alınan tedbirler sayesinde haziran ayından itibaren pandemi nedeniyle oluşan olumsuz havayı kısa sürede dağıttığını ifade eden Başkan Matlı, “İhracatta en önemli pazarlarımızdan olan AB ekonomisi yüzde 11,9, ABD ekonomisi ise yüzde 32,9 ile tarihi bir daralma yaşarken, buna karşın haziran ve temmuz aylarında ülkemizin ihracatta kaydettiği artışları çok önemli görüyorum. Krizlerden her zaman güçlenerek çıkmayı başaran Türkiye, küresel ticaretin adeta durduğu bir ortamda, 27 sektörün 16'sında ihracat artışı sağlayarak, pandemiyle oluşan kaybını da ciddi oranda gidermeyi başarmıştır” dedi.

“10 sektörün 8'inde üretim arttı”

İhracatta olduğu gibi ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İmalat PMI'da da (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) yükselişin sürdüğüne dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Pandeminin yoğun olarak etkilediği nisan ayında dip yapan, ardından hızlı bir toparlanmaya imza atan endeks; mayıs ve haziran ayından sonra temmuzda da yükselişini sürdürerek, 56,9'a ulaştı. Böylece İmalat PMI Endeksi, Şubat 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarak, son 9,5 yılın rekorunu kırdı. İmalat PMI'da takip edilen 10 sektörden 8'inde üretim artışının kaydedilmesi ve buna paralel olarak yaşanan enflasyondaki gerileme, küresel ticaretin ‘güvenli limanı' olan ülkemizin ekonomide hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini göstermektedir” şeklinde konuştu.