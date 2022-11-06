Bursa Ticaret Borsası eğitim yardımlarını sürdürüyor

Bursa Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla belirlenen 500 öğrenciye kışlık bot yardımı yapıldı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile geleneksel hale getirdiği eğitim yardımlarına bu yıl da devam etti. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde dağ ilçeleri Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli'de belirlenen 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık bot yardımı yapıldı. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, soğuk ve yağışlı havalar başlamadan önce yardımların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

“Tüm dünyada en temel hak eğitim hakkı”

Eğitime yapılan yatırımın en doğru ve en kazançlı yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde eğitime ayrı önem verdiklerini belirtti. Göreve geldikleri ilk günden itibaren bu misyon doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimize çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Bu yıl da 500 öğrencimize bot dağıtımı gerçekleştirdik. Bizler istiyoruz ki hiçbir evladımız imkansızlıklar nedeniyle zorluk çekmesin, eğitiminden mahrum kalmasın. Çünkü tüm dünyada en temel hak eğitim hakkıdır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanı sıra üniversite öğrencilerimize de burs yardımında bulunuyoruz. Yarının aydınlık, gelişmiş Türkiye'sini kuracak olan çocuklarımızın eğitim-öğretimlerine bugün olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.