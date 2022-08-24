Bursa Ticaret Borsası, Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi seminerine ev sahipliği yaptı

Bursa Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen “Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler” konulu seminere, Bursa Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Meclis Üyesi Mustafa Aksu, TOBB KOBİ Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Nazlı Akgün, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Mürvet Öztürk, Türk Standardları Enstitüsü Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda-borsa genel sekreterleri katıldı.

Helal belgeli ürünlere talep giderek artıyor

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, helal belgeli ürün ve hizmetlerin, helal olmalarının yanı sıra temiz ve sağlıklı olmaları sebebiyle aranılan ve tercih edilen bir tüketim önceliği haline geldiğini söyledi. Helal ürünlere ilişkin sertifikalara olan talebin her geçen gün arttığını dile getiren Başkan Aydın, “Dünyada yaşayan yaklaşık 1,8 milyar Müslüman nüfusun yanı sıra, dünya ticaretinin gelişimi ve pazara giren üretici sayısının artması, helal ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesine ilişkin ilgi ve talebi de her geçen gün artırmaktadır. Bundan dolayı; son yıllarda hayatımızda 'Helal Gıda' kavramı daha da ön plana çıkmıştır” dedi.

Küresel helal gıda pazarı hızla büyümeye devam ediyor

Helal kavramının günümüzde sadece gıda ürünleri ile sınırlı kalmadığını, finans, tekstil, sağlık, kozmetik, lojistik ve turizm gibi oldukça geniş bir sektörel yelpazeye hitap ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Aydın, “Bugün dünya genelinde hızla büyüyen helal gıda pazarından Türkiye'nin aldığı payı artırmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edilirken, tam da bu noktada, helal ürün sertifikası veren kurumları denetleyen Helal Akreditasyon Kurumu'nun yürüttüğü faaliyetlerin başta gıda sektörü olmak üzere geniş kitlelerce bilinir olması önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Helal belgeli işletme sayısı 770'e yükseldi”

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, seminerde yaptığı sunumda kurum hakkında bilgi vererek, yürütülen çalışmalardan bahsetti. HAK'ın helal belgesi veren kuruluşları denetleyen bir kurum olduğunu söyleyen Soylu, “Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 80'e yakın belgelendirme kuruluşundan akreditasyon talebi aldık ve 26 akreditasyon kararı verdik. Verdiğimiz kararlarla toplamda 770 helal belgesi akreditasyon güvencesine kavuşmuş oldu” dedi.

Helal belgelendirme pazarının büyüklüğünün 6 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini ancak buna rağmen ülkelerin farklı standartlar uygulamaya devam ettiğini belirten Zafer Soylu, “Bugün Müslüman nüfusun dünyanın neresine giderse ürünün üzerindeki helal logosunun gerçek olup olmaması noktasında kafasında soru işareti varsa bu hepimizin sorumluluğunu arttıran bir husustur. Maalesef biz Müslüman dünyası olarak helal gibi temel bir kavramda bile ortak bir belgelendirme ve denetim mekanizması üzerinde yıllarca uzlaşamadık” diye konuştu.

Soylu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yürürlüğe konulan standartlar ve geliştirilen helal belgelendirme sistemi vasıtasıyla bu alandaki eksikliğin hızla giderilmeye başlandığına ve ülkemizin bu alandaki öncü ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekti.

Helal belgelerine yönelik devlet destekleri

Getirilen yeni düzenlemeyle yurt içinde tüketicilere arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik düzenlenen helal belgelerinin HAK tarafından akredite edilmiş, denetimlerden geçmiş yetkili kuruluşlarca verilmesi gerektiğinin altını çizen Zafer Soylu, helal belgelerine yönelik devlet desteklerinden bahsetti. Soylu, “Akredite helal belgeleri iki şekilde destekleniyor. Eğer bir firma ya da üretici KOBİ vasfını taşıyorsa KOSGEB'e müracaat edecek. Aldığı helal belgesi akredite bir kuruluştan alındıysa ve bunu da belgeliyorsa yapmış olduğu harcamaların yüzde 70'ine kadarını KOSGEB'den alabiliyor. Bunun dışında eğer bir ürün ihracata gidiyorsa ve bu ürün için helal belgesi alındıysa ve bu helal belgesi HAK'tan akredite ise o zamanda Pazara Giriş Destekleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığımız o ürün için verilen helal belgelendirme giderinin yarısını karşılayabilmekte” ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Bursa Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu ile birlikte HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu'ya günün anısına hediye takdim etti.